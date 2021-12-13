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    Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2021 года

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    Фильм был награжден сразу в трех номинациях - Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2021 года
    Фильм был награжден сразу в трех номинациях
    Фото из открытых источников

    Кинолента получила сразу три награды

    Фильм «Куда идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?) режиссер Ясмина Жбанич из Боснии и Герцеговины, стал лучшей кинолентой 2021 года по версии Европейской киноакадемии. Фильм был награжден сразу в трех номинациях.

    Об этом сообщается на сайте киноакадемии. Фильм был признан лучшей лентой года, Ясмин Жбанич – лучшим режиссером этого года, а Ясна Дуририч, исполнительница главной роли в ленте, получила награду за лучшую женскую роль года.

    События «Куда идешь, Аидо?» происходят в Боснии, в 1995 году, и показывают трагедию Сребреницы – города захваченного сербской армией. Главная героиня Аида, переводчик ООН, ее семья оказался среди тех, кто пытался найти убежище в лагере Организации Объединенных Наций.

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    Теги: кино актриса актер
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    Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2021 года