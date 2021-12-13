Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2021 года

Кинолента получила сразу три награды

Фильм «Куда идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?) режиссер Ясмина Жбанич из Боснии и Герцеговины, стал лучшей кинолентой 2021 года по версии Европейской киноакадемии. Фильм был награжден сразу в трех номинациях.

Об этом сообщается на сайте киноакадемии. Фильм был признан лучшей лентой года, Ясмин Жбанич – лучшим режиссером этого года, а Ясна Дуририч, исполнительница главной роли в ленте, получила награду за лучшую женскую роль года.

События «Куда идешь, Аидо?» происходят в Боснии, в 1995 году, и показывают трагедию Сребреницы – города захваченного сербской армией. Главная героиня Аида, переводчик ООН, ее семья оказался среди тех, кто пытался найти убежище в лагере Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что известная голливудская актриса, украинка Иванна Сахно, получила роль в сериале «Звездные войны: Асока».

Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline..

Недавно голливудский актер Мэтью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.