Европейский город со своим колоритом. Как выглядел Киев в начале прошлого века



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Множество таких зданий, сохранившихся лишь на старых открытках, совершенно спокойно могли быть построены в Берлине, Вене или Варшаве

Предлагаем вам посмотреть фотографии на которых изображен Киев 1900-х годов.

«Киев всегда был европейским городом, и множество зданий, сохранившихся лишь на старых открытках, совершенно спокойно могли быть построены в Берлине, Вене или Варшаве. А вот «хрущёвки» Чоколовки, панельки Березняков в этих городах представить сложно», - делится впечатлением от просмотра фотографий один из пользователей социальных сетей.

Джерело: starkiev.com