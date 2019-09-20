Фанатку Тома Хиддлстона поймали за мастурбацией на его пьесе прямо в зрительном зале



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Соседи по ряду не знали, что предпринять в

Том Хиддлстон уже несколько месяцев играет одну из главных ролей в спектакле о супружеской неверности «Предательство», получившем весьма неплохие отзывы от критиков. Но ни одна рецензия, воспевающая талант Тома, не сравнится с тем, что неделю назад произошло в зрительном зале. Одного из посетителей жизнь к такому вечеру не готовила: девушка, сидящая в соседнем кресле, мастурбировала, когда Хиддлстон появлялся на сцене. «Пьеса довольно тихая, в ней много молчаливых пауз, и зрители так же замирают – даже их телефоны ни разу не зазвонили.

Мы стали замечать, что всякий раз, когда Хиддлстон говорил сильные реплики, девушка рядом с нами громко смеялась. Позже она повернулась боком к сцене (лицом к нам) и продолжила смотреть спектакль вполоборота. А затем она начала ритмично двигаться и тихо стонать. Стук об ручку кресла становился все быстрее и быстрее, пока в конце концов она не издала более громкий стон и не вернулась в нормальную позицию», - написал озадаченный мужчина на форуме.

Все это время ее соседи по ряду не знали, что предпринять, ведь позвать контролера – значит привлечь внимание, помешать актерам, поставить всех в неловкое положение. К тому же, девушка могла бы просто все отрицать, и тогда ситуация стала бы еще более сумасшедшей.

«Представление было чудесным, актеры очень хороши, но на место B-3 лучше не садитесь», – подытожил мужчина, который теперь видел все.

Эта история уже попалась на глаза Крису Пратту, который решил подбодрить своего друга и коллегу, указав на позитивную сторону. «По-моему, это чертовски хороший отзыв, Том Хиддлстон», — написал актер в Twitter.

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