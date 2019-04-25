Фанаты Меган Маркл раскритиковали королевскую семью за пренебрежение к герцогине



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

Несколько дней назад Кенсингтонский дворец поздравил королеву Елизавету II с 93-м днем рождения, опубликовав в Instagram-аккаунте фотографию с ней и всей её семьей

Вместо ожидаемых поздравлений многие пользователи выразили своё искреннее возмущение снимком — всё потому, что на нём не было Меган Маркл.

«Только я один заметил, что на фото нет Меган?» — спросил один из подписчиков. «Интересный выбор снимка. Вы словно сами напрашиваетесь на неприятности. Разве недостаточно слухов и спекуляций? Зачем подливать масло в огонь?» — возмутился другой пользователь. «Гарри стоит позади Уильяма, а Меган и вовсе нет. Одна фотография стоит тысячи слов», — сделал вывод третий.





Среди поклонников королевской семьи нашлись и те, кто попытался призвать других к благоразумию. Они объяснили, что опубликованный снимок был сделан три года назад во время юбилея королевы, а потому герцогини Сассекской просто не могло быть среди остальных членов семьи. Кроме того, как заметил один из пользователей, Гарри и Меган в своем официальном аккаунте тоже поздравили Елизавету II с именинами и не опубликовали совместных снимков с Кейт Миддлтон. «Все жалуются на отсутствие Меган на фото, но это в первую очередь день рождения Её Величества, и каждый королевский аккаунт публикует свои фотографии», — напомнил один из подписчиков.