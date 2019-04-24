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    Жизнь

    11-летнего внука королевы Елизаветы II застукали за рулем автомобиля

    • Розсилка
    11-летнего внука королевы Елизаветы II застукали за рулем автомобиля

    Британская королевская семья продолжает шалить на дорогах...

    В начале этого года 97-летний принц Филипп попал в ДТП, вызвав тем самым осуждение общественности. От вождения супруг Елизаветы II ввиду этих событий отказался, сдав права лондонской полиции, а следом его примеру последовала и сама королева, отказавшись отныне выезжать на дороги общего пользования.

    Зная предысторию, можно представить, какую реакцию общественности вызвали сперва новые фотографии: папарацци сняли внука королевы Елизаветы, сына принца Эдварда - 11-летнего Джеймса, который сидел за рулем внедорожника. 

    Впрочем, разобравшись, стало понятно: правила подросток не нарушал, водить автомобиль ему позволили по территории Виндзорского замка, куда запрещен въезд посторонних и где не распространяются правила дорожного движения. 

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    11-летнего внука королевы Елизаветы II застукали за рулем автомобиля
    11-летнего внука королевы Елизаветы II застукали за рулем автомобиля
    11-летнего внука королевы Елизаветы II застукали за рулем автомобиля
    11-летнего внука королевы Елизаветы II застукали за рулем автомобиля

    Герцогиня Софи с сыном Джеймсом выехала на прогулку с собаками, позволив мальчику немного порулить на закрытой территории дворцового комплекса. На следующих снимках они вместе выгружают из багажника своих питомцев, позволив им насладиться пробежкой в теплый весенний день.


    Джерело: Hello!

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