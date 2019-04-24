11-летнего внука королевы Елизаветы II застукали за рулем автомобиля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британская королевская семья продолжает шалить на дорогах...

В начале этого года 97-летний принц Филипп попал в ДТП, вызвав тем самым осуждение общественности. От вождения супруг Елизаветы II ввиду этих событий отказался, сдав права лондонской полиции, а следом его примеру последовала и сама королева, отказавшись отныне выезжать на дороги общего пользования.

Зная предысторию, можно представить, какую реакцию общественности вызвали сперва новые фотографии: папарацци сняли внука королевы Елизаветы, сына принца Эдварда - 11-летнего Джеймса, который сидел за рулем внедорожника.

Впрочем, разобравшись, стало понятно: правила подросток не нарушал, водить автомобиль ему позволили по территории Виндзорского замка, куда запрещен въезд посторонних и где не распространяются правила дорожного движения.

Герцогиня Софи с сыном Джеймсом выехала на прогулку с собаками, позволив мальчику немного порулить на закрытой территории дворцового комплекса. На следующих снимках они вместе выгружают из багажника своих питомцев, позволив им насладиться пробежкой в теплый весенний день.





Джерело: Hello!