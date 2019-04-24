Это очень мило! Гарри и Меган поздравили принца Луи с днем рождения



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Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали пожелания своему племяннику, которому исполнился год

Принц Гарри и Меган Маркл присоединились к поздравлениям по случаю дня рождения принца Луи. На страничке герцога и герцогини Кембриджских они оставили трогательное поздравление своему племяннику, сопроводив его эмоджи в виде тортика и красного шарика.

«С днем рождения, Луи! Посылаем тебе от нас лучики любви», - написали они, добавив к пожеланию «xo», что означает поцелуй и «обнимашки».

Накануне вечером Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились тремя новыми фото Луи в честь его первого «юбилея». На фотографиях малыш играет у себя в саду в Норфолке в Энмер-холле.

Кенсингтонский дворец в комментарии к посту написал, что герцог и герцогиня Кембриджские в преддверии завтрашнего дня рождения принца Луи рады поделиться его новыми снимками. «Фото были сняты чуть раньше в этом месяце в доме герцогини в Норфолке», - уточнялось в сообщении.

Луи, который родился 23 апреля 2018 года в день святого Георга, очень похож как на своего старшего брата принца Джорджа, так и на своего отца принца Уильяма, когда те были в том же возрасте. Правда, многие считают, что он имеет большее сходство со своей мамой.

Напомним, что Луи является пятым наследником на трон и правнуком королевы и герцога Эдинбургского.



