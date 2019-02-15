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    Жизнь

    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри - Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Меган Маркл и принц Гарри

    Дата релиза сиквела пока неизвестна

    После того, как внук Елизаветы II подарил Маркл обручальное кольцо с тремя бриллиантами, телеканал Lifetime анонсировал релиз фильма «Гарри и Меган: королевский роман». Теперь же телевизионщики объявили о том, что лента о герцоге и герцогине Сассекской получит продолжение.

    Первая часть фильма рассказывала о знакомстве будущих супругов, их первом свидании, развитии их отношений и препятствиях, с которыми им пришлось бороться, чтобы быть вместе.

    В сиквеле же создатели собираются показать жизнь Меган и Гарри после свадьбы, рассказать, как жене принца пришлось приспосабливаться к королевским правилам, а также затронут конфликт герцогини Сассекской с ее отцом и сводной сестрой.

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    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение
    Фильм о Гарри и Меган получит продолжение

    Хотя дата релиза сиквела пока неизвестна, поклонники уже с нетерпением предвкушают захватывающую историю о своих кумирах, пишет Cheatsheet.

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    Джерело: teleprogramma.pro

    Меган Маркл Принц Гарри
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