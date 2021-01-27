Режиссер Роберт Родригес готовит перезапуск франшизы «Дети шпионов»

Премьера первого фильма состоялась в 2001 году

Премьера первого фильма, в котором сыграли Карла Гуджино, Антонио Бандерас, Алекса Вега и Дэрил Сабара, состоялась в 2001 году.

Кинокомпания Skydance Media планирует перезапустить франшизу «Дети шпионов». Режиссер и сценарист предыдущих частей Роберт Родригес также вернется к работе над картиной о «многонациональной семье». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Сейчас франшизой владеет кинокомпания Spyglass Entertainment. Однако ожидается, что руководить разработкой и производством перезапуска фильма будет именно студия Skydance Media, а Гэри Барбер и Питер Ойлатагер из Spyglass станут исполнительными продюсерами. Сюжет, актерский состав и дата премьеры новой картины не сообщаются.

Премьера первого фильма «Дети шпионов», в котором сыграли Карла Гуджино, Антонио Бандерас и Алекса Вега, состоялась в 2001 году. Картина повествует о том, как дети двух супершпионов должны спасти родителей, которых похитил злодей — Миньон. Фильм собрал в мировом прокате почти $150 миллионов в при бюджете $35 миллионов.

Затем Родригес выпустил три сиквела, последний из которых — «Дети шпионов 4D» — был представлен в 2011 году. Вся франшиза собрала в прокате более $550 миллионов.