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    Жизнь

    Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма

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    Певица Гайтана - Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма
    Певица Гайтана
    instagram.com/gaitanamusic/

    Известные украинские звезды также сталкивались с расовой дискриминацией

    Дженнифер Лопес, Мадонна, Пинк и другие мировые звезды присоединились к антирасистским митингам, волна которых прокатилась Америкой и Европой после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

    Известные украинские звезды также сталкивались с расовой дискриминацией. В частности, свои истории рассказали певица Гайтана, участник «Танців з зірками» Максим Ежов, лидер группы THE ВЙО Мирослав Кувалдин и телеведущая Каролина Ашион, говорится в «Світському житті».

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    Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма
    Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма
    Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма
    Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма
    Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма
    Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма
    Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма
    instagram.com/gaitanamusic/

    Так, выступление певицы Гайтаны, представлявшей Украину на «Евровидении-2012», сопровождали скандальные комментарии некоторых политиков.

    «Я не помню, как дословно звучало, но было что-то такое, что он любит, как поет Гайтана, любит мои песни, но я не должна представлять Украину, потому что на «Евровидении» подумают, что я представляю Африку», - вспомнил Гайтана.

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    певица телеведущая расизм новости
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