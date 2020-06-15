Гайтана рассказала, как стала жертвой расизма



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Певица Гайтана instagram.com/gaitanamusic/

Известные украинские звезды также сталкивались с расовой дискриминацией

Дженнифер Лопес, Мадонна, Пинк и другие мировые звезды присоединились к антирасистским митингам, волна которых прокатилась Америкой и Европой после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Известные украинские звезды также сталкивались с расовой дискриминацией. В частности, свои истории рассказали певица Гайтана, участник «Танців з зірками» Максим Ежов, лидер группы THE ВЙО Мирослав Кувалдин и телеведущая Каролина Ашион, говорится в «Світському житті».

Так, выступление певицы Гайтаны, представлявшей Украину на «Евровидении-2012», сопровождали скандальные комментарии некоторых политиков.

«Я не помню, как дословно звучало, но было что-то такое, что он любит, как поет Гайтана, любит мои песни, но я не должна представлять Украину, потому что на «Евровидении» подумают, что я представляю Африку», - вспомнил Гайтана.