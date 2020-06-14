«Сочно». Травести-дива Монро обнажилась в ванной с молоком (фото)



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Известная украинская травести-дива Монро instagram.com/monritta/

Телеведущая устроила креативную фотосессию

Известная украинская травести-дива Монро не перестает удивлять фанатов новыми фотосессиями.

Так, в этот раз телеведущая устроила пикантные съемки в ванне с молоком. Перед фотообъективом Монро предстала полностью обнаженной с ярким розовым волосами. Звезда эффектно изгибалась, демонстрируя свои бедра и стройные ножки.

Также травести-дива позировала в розовом кружевном боди. А компанию знаменитости составили резиновые утята-супергерои.

«+37. Раздевайся, ложись, раз пришел», - подписала публикацию звезда.

В ответ фолловеры засыпали Монро комплиментами и отметили, что мечтают о подобном фотосете.

«Я также мечтаю о таком фото», «Вау! Просто бомба», «Как всегда роскошно! Теперь это мои любимые новые фото», «Как мне нравится! Сочно», - пишут фанаты звезды.