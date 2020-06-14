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    Жизнь

    «Сочно». Травести-дива Монро обнажилась в ванной с молоком (фото)

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    Известная украинская травести-дива Монро - «Сочно». Травести-дива Монро обнажилась в ванной с молоком (фото)
    Известная украинская травести-дива Монро
    instagram.com/monritta/

    Телеведущая устроила креативную фотосессию

    Известная украинская травести-дива Монро не перестает удивлять фанатов новыми фотосессиями.

    Так, в этот раз телеведущая устроила пикантные съемки в ванне с молоком. Перед фотообъективом Монро предстала полностью обнаженной с ярким розовым волосами. Звезда эффектно изгибалась, демонстрируя свои бедра и стройные ножки.

    Также травести-дива позировала в розовом кружевном боди. А компанию знаменитости составили резиновые утята-супергерои.

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    «Сочно». Травести-дива Монро обнажилась в ванной с молоком (фото)
    «Сочно». Травести-дива Монро обнажилась в ванной с молоком (фото)
    «Сочно». Травести-дива Монро обнажилась в ванной с молоком (фото)
    instagram.com/monritta/

    «+37. Раздевайся, ложись, раз пришел», - подписала публикацию звезда.

    В ответ фолловеры засыпали Монро комплиментами и отметили, что мечтают о подобном фотосете.

    «Я также мечтаю о таком фото», «Вау! Просто бомба», «Как всегда роскошно! Теперь это мои любимые новые фото», «Как мне нравится! Сочно», - пишут фанаты звезды.

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес телеведущая
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