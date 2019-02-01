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    Жизнь

    Герцогиня исхудала: у Кейт Миддлтон пропал аппетит из-за разногласий с Меган Маркл

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    Кейт Миддлтон и Меган Маркл - Герцогиня исхудала: у Кейт Миддлтон пропал аппетит из-за разногласий с Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    Супруга принца Уильяма сильно потеряла в весе в последнее время

    Последние несколько месяцев британская королевская семья страдает из-за слухов о непрекращающемся конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Таблоиды наперебой сообщали о сложном характере жены принца Гарри и заявляли, что именно после конфликта с Миддлтон герцог и герцогиня Сассекские покидают Кенсингтонский дворец и переезжают в новую резиденцию. А совсем недавно выяснилось, что пару не пригласили на день рождения герцогини Кембриджской.

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    Герцогиня исхудала: у Кейт Миддлтон пропал аппетит из-за разногласий с Меган Маркл
    Герцогиня исхудала: у Кейт Миддлтон пропал аппетит из-за разногласий с Меган Маркл
    Герцогиня исхудала: у Кейт Миддлтон пропал аппетит из-за разногласий с Меган Маркл
    Герцогиня исхудала: у Кейт Миддлтон пропал аппетит из-за разногласий с Меган Маркл
    Герцогиня исхудала: у Кейт Миддлтон пропал аппетит из-за разногласий с Меган Маркл
    Герцогиня исхудала: у Кейт Миддлтон пропал аппетит из-за разногласий с Меган Маркл

    Как рассказал источник в королевских кругах, разлад в отношениях с новоявленной родственницей не мог не сказаться на самочувствии Кейт Миддлтон. Из-за стресса супруга принца Уильяма почти не может есть. В последние несколько недель она выглядит исхудавшей, как никогда.

    «Она худая до боли и, кажется, стареет буквально на глазах. Все знают, что это из-за Меган», – сообщил инсайдер. Он отметил, что для Миддлтон отказ от пищи – обычная реакция на беспокойство, однако в этот раз все зашло слишком далеко. Между тем, Маркл относится к своей новой роли жены принца с таким энтузиазмом, что не замечает последствий своих поступков.

     Читайте также: Женские хитрости: Кэтрин Зета-Джонс рассказала, как ей удается привлекать 74-летнего супруга.
    Кейт Миддлтон Меган Маркл семья
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