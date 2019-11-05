Главу Офиса президента застукали в Италии на шикарном отдыхе (фото)



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Андрей Богдан и Анастасия Сличная

Журналисты рассказали о роскошном отдыхе Богдана на озере Гарда

Глава Офиса Зеленского Андрей Богдан попал в новый скандал. СМИ выяснили, что Богдан с прошлого четверга не был на работе. По данным издания «Страна», 31 октября, Богдан отправился на отдых в Италию. СМИ узнали, в какой гостинице он остановился.

Глава Офиса президента прибыл в ломбардский городок Гардоне-Ривьера у живописного озера Гарда.

Три ночи в отеле на двоих, по информации журналистов, стоят 20 000 гривен, если покупать стандартный номер. За такой же номер, но с видом на озеро придется доплатить еще 8000. В обоих вариантах в цену включен завтрак.

Правда, глава Офиса президента мог позволить себе и более роскошный отдых. Номера класса «делюкс» в этом отеле стоят более 40 тысяч за те же три ночи (услуга называется Relax weekend).

Также в отеле есть «шикарный спа», как пишут в отзывах гости. Фото из этого отеля также 3 ноября опубликовала в Instagram девушка Богдана - Анастасия Сличная. В Украине Андрей Богдан вернулся, по информации СМИ, в воскресенье вечером.