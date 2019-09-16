  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис пообщалась с Зеленским (фото)

    • Розсилка
    facebook.com/zelenskiy95 - Голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис пообщалась с Зеленским (фото)
    facebook.com/zelenskiy95

    Стороны имели «плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии»

    Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер в субботу, 14 сентября, посетили 16-ю ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

     «Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштаном Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates», - сообщил глава государства.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис пообщалась с Зеленским (фото)
    Голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис пообщалась с Зеленским (фото)
    Голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис пообщалась с Зеленским (фото)
    Голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис пообщалась с Зеленским (фото)
    Голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис пообщалась с Зеленским (фото)
    facebook.com/zelenskiy95

     Читайте также: Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку

     

    кино актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ