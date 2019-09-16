Голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис пообщалась с Зеленским (фото)



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Стороны имели «плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии»

Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер в субботу, 14 сентября, посетили 16-ю ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

«Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштаном Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates», - сообщил глава государства.

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