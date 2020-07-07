Горячие красотки, с которыми коротал длинные ночи Леонардо Ди Каприо (фото)



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Ди Каприо постоянно находился в поиске, встречаясь с самыми красивыми женщинами мира

Голливудский красавчик никогда не встречался с девушками старше 25-ти. Последней избранницей 45-летнего актера стала Камила Морроне, которой на момент знакомства с Лео было 20 лет. Пара счастлива вместе уже три года, и друзья начинают подозревать, что кумир миллионов, наконец, нашел свою половинку.

Ди Каприо постоянно находился в поиске, встречаясь с самыми красивыми женщинами мира. Узнайте, кто попал в сети очарования ловеласа Лео, из нашего материала. У Леонардо Ди Каприо и его избранницы Камилы Морроне разница в возрасте — 22 года, но, похоже, у пары все складывается замечательно. Они вместе путешествуют, увлечены охраной окружающей среды и наслаждаются тихой домашней жизнью после многих лет светских тусовок. Общие друзья говорят, что между Лео и Камилой — любовь и взаимопонимание.

Голливудский актер начал встречаться с моделью в 2017 году, но впервые они появились вместе на публике только в этом феврале на церемонии вручения наград премии «Оскар». Родители красотки — тоже актеры, а ее мать после развода с отцом в течение десяти лет встречалась с легендарным Аль Пачино, которого девушка считает своим отчимом.