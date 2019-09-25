Грета Тунберг оказалась дочерью звезды «Евровидения»: архивные фото юной активистки



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Певица заняла 4 место

16-летняя революционерка Грета Тунберг, оказавшаяся под пристальным вниманием всего мира, благодаря своей пламенной речи на генеральной ассамблее ООН, оказалась вовсе не обычным шведским подростком. Грета – родная дочь 48-летней популярной шведской певицы Малены Эрман, одной из самых ярких участниц конкурса «Евровидение» 2009 года.

Она, выступив в первом полуфинале с композицией «La Voix» и заняв 4 место, прошла в финал конкурса, где заняла 21 место с 33 баллами.

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