Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании 17-летней девушки



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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн

Харви объяснил девушке, что она получит бонусы в карьере только в обмен на секс

Недавно переболевшего коронавирусом Харви Вайнштейна, уже отбывающего тюремный срок, обвинили в изнасиловании еще четырех женщин. Одну Вайнштейн принудил к половому акту в 1984 году на Каннском кинофестивале, вторую там же, но в 2013-м, а третью в 2008 году в своих апартаментах.

Четвертой жертве Вайнштейна в 1994-м было всего 17, когда знаменитый продюсер пригласил ее на деловую встречу в отеле. Там Харви объяснил девушке, что она получит бонусы в карьере только в обмен на секс.

Затем он якобы принудил жертву к оральному сексу, изнасиловал и угрожал ей на случай, если она кому-то расскажет. Поскольку жертва была несовершеннолетней, срок давности преступления не имеет значения.