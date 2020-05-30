  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании 17-летней девушки

    • Розсилка
    Голливудский продюсер Харви Вайнштейн - Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании 17-летней девушки
    Голливудский продюсер Харви Вайнштейн

    Харви объяснил девушке, что она получит бонусы в карьере только в обмен на секс

    Недавно переболевшего коронавирусом Харви Вайнштейна, уже отбывающего тюремный срок, обвинили в изнасиловании еще четырех женщин. Одну Вайнштейн принудил к половому акту в 1984 году на Каннском кинофестивале, вторую там же, но в 2013-м, а третью в 2008 году в своих апартаментах.

    Четвертой жертве Вайнштейна в 1994-м было всего 17, когда знаменитый продюсер пригласил ее на деловую встречу в отеле. Там Харви объяснил девушке, что она получит бонусы в карьере только в обмен на секс.

    Затем он якобы принудил жертву к оральному сексу, изнасиловал и угрожал ей на случай, если она кому-то расскажет. Поскольку жертва была несовершеннолетней, срок давности преступления не имеет значения.

     Читайте также: Как выглядят актрисы сериала «Зачарованные» 13 лет спустя (фото)
    изнасилование секс новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ