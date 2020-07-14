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    Жизнь

    HBO покажет украинский фильм

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    HBO покажет украинский фильм

    Комедия вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020

    Украинская комедия «Мои мысли тихие» появится на стриминговой платформе HBO Europe. Информация об этом появилась на официальном Фейсбук-профиле ленты.

    «Украинский фильм «Мои мысли тихие» появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe. Релиз планируется осенью 2020 года. Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком чуваке, но и первый украинский фильм, который может лепить логотип HBO на свои картинки и постеры», - говорится в публикации.

    Напомним, комедия вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020. Кассовые сборы фильма составили почти 10 млн гривен, а в кинотеатрах его посмотрели более 108 000 зрителей.

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