HBO покажет украинский фильм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комедия вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020

Украинская комедия «Мои мысли тихие» появится на стриминговой платформе HBO Europe. Информация об этом появилась на официальном Фейсбук-профиле ленты.

«Украинский фильм «Мои мысли тихие» появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe. Релиз планируется осенью 2020 года. Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком чуваке, но и первый украинский фильм, который может лепить логотип HBO на свои картинки и постеры», - говорится в публикации.

Напомним, комедия вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020. Кассовые сборы фильма составили почти 10 млн гривен, а в кинотеатрах его посмотрели более 108 000 зрителей.