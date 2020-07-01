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    Жизнь

    Голливуд приобрел украинский фильм с Иванной Сахно в главной роли

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    <p>Кадр из фильма Let it Snow</p> - Голливуд приобрел украинский фильм с Иванной Сахно в главной роли

    Кадр из фильма Let it Snow

    О сделке уже написали в Hollywood Reporter

    Крупнейший в мире американский дистрибьютор Lionsgate через свою компанию Grindstone Entertainment приобрел права на украинский триллер «Let it Snow» режиссера Станислава Капралова. Фильм создан в копродукции Украины с США и Испанией. Продюсером ленты выступил Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсеры - Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов, исполнительный продюсер - Марианна Новикова.

    Главные роли в триллере исполнили Иванна Сахно ( «Шпион, который меня бросил», «Тихоокеанский рубеж: Восстание»), Алекс Гафнер ( «Погружение», «Советник») и Тинатин Далакишвили ( «Звезда», «Любовь с акцентом», « Эбигейл »).

    Сюжет фильма разворачивается среди зимних гор. За сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим всадником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а как драматург, наслаждаясь процессом, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.

    29 июня всемирно известный сейлз-агент Arclight Films подписал соглашение на продажу кинокартины «Let it Snow» на территории Северной Америки, а уже с 22 сентября она выйдет в прокат в VOD-формате.

    «Let It Snow - это сильный и захватывающий триллер. Широкомасштабные кадры гор, покрытые снегом, пробирают аудиторию до костей. Сноубордисты, берегитесь! », - прокомментировал Стэн Вертлиб с Grindstone Entertainment, компании Lionsgate.

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