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    Жизнь

    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов

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    <p>Хлои Кардашьян</p> <p>Фото: instagram / khloekardashian</p> - Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов

    Хлои Кардашьян

    Фото: instagram / khloekardashian

    Звезда реалити-шоу купает дочь в роскоши с раннего дества

    На своей страничке в соцсети Хлои Кардашьян поделилась снимком маленькой дочери Тру. На нем девочка запечатлена в окружении дизайнерских сумок Birkin. На фото их можно насчитать 14 штук и, судя по всему, это лишь малая толика того, что попало в кадр.

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    По всей видимости, Хлои буквально понимает лозунг «Все лучшее - детям», так как с пеленок приучает свою наследницу ко всему самому-самому.

    Если взять самый грубый расчет, исходя из того, что сумки от Birkin стоят не меньше $11 тысяч, то малышка сидит в окружении аксессуаров, стоимостью $154 тысячи как минимум.

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    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов
    Фото: instagram / khloekardashian

    С учетом того, что 12 апреля дочери Хлои исполнится год, интересно будет узнать, какие подарки подарят ей ее мама и папа Тристан Томпсон, если, конечно, его простят и допустят к ребенку после очередной измены.

    Отметим также, что на фото, которое выложила Хлои, Тру снята четыре месяца назад.

    мода и красота дети звезд Кардашьян
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