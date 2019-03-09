Хлои Кардашьян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов



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Хлои Кардашьян Фото: instagram / khloekardashian

Звезда реалити-шоу купает дочь в роскоши с раннего дества

На своей страничке в соцсети Хлои Кардашьян поделилась снимком маленькой дочери Тру. На нем девочка запечатлена в окружении дизайнерских сумок Birkin. На фото их можно насчитать 14 штук и, судя по всему, это лишь малая толика того, что попало в кадр.

По всей видимости, Хлои буквально понимает лозунг «Все лучшее - детям», так как с пеленок приучает свою наследницу ко всему самому-самому.

Если взять самый грубый расчет, исходя из того, что сумки от Birkin стоят не меньше $11 тысяч, то малышка сидит в окружении аксессуаров, стоимостью $154 тысячи как минимум.

С учетом того, что 12 апреля дочери Хлои исполнится год, интересно будет узнать, какие подарки подарят ей ее мама и папа Тристан Томпсон, если, конечно, его простят и допустят к ребенку после очередной измены.

Отметим также, что на фото, которое выложила Хлои, Тру снята четыре месяца назад.