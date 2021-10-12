«Игра в кальмара» вживую. В Абу-Даби пройдет чемпионат по играм из сериала

На чемпионате будут представлены четыре из шести игр

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет чемпионат по мотивам южнокорейского сериала Netflix «Игра в кальмара». Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает Buisness Insider.

На чемпионате будут представлены четыре из шести игр, изображенных в телешоу. Среди них — «Красный свет, зеленый свет», «Сахарные соты», игра в шарики и ттакджи (игра, в которой участники пытаются при помощи сложенного куска бумаги перевернуть такой же кусок бумаги противника). Отдельно отмечается, что организаторы не планируют убивать проигравших участников состязаний.

В чемпионате примут участие 30 человек, которых поделят на две группы. Победители в качестве награды получат зеленые спортивные костюмы. Состязание пройдет 12 октября в Корейском культурном центре в Абу-Даби, который выступает организатором игр.

Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.