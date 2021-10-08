«Я, Победа и Берлин». В сети появился трейлер фильма по роману Кузьмы Скрябина

По сюжету юный музыкант Кузьма с другом отправляются в путешествие в Берлин, чтобы обменять старый автомобиль «Победа» на Mersedes-Benz S600

В сеть опубликовали первый тизер фильма «Я "Победа" и Берлин», снятого по мотивам книги покойного певца Андрея Кузьменко. Повесть рассказывает о молодом артисте, который поехал в Германию продавать старую машину марки «Победа».

Зрителям обещают остросюжетную драму с элементами комедии. Картина сняла при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино, сказано в комментарии к трейлеру на YouTube.

По сюжету юный музыкант Кузьма с другом отправляются в путешествие в Берлин, чтобы обменять старый автомобиль «Победа» на Mersedes-Benz S600. Действие происходит в безумных 90-х годах.

Певец обещает своей девушке Барбаре, что приедет на новой машине, а своим друзьям-музыкантам – вернуться к началу запланированного концерта. События, которые будут происходить позже, помогут юношам разобраться в себе.

Премьера ожидается весной 2022 года, но точной даты еще не называют. Саундтреками стали каверы на одни из самых популярных композиций Скрябина.

В роли Кузьмы сыграет Иван Блиндар – актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко. По словам молодого актера, он очень ответственно отнесся к съемкам.

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