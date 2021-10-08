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    «Я, Победа и Берлин». В сети появился трейлер фильма по роману Кузьмы Скрябина

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    «Я, Победа и Берлин». В сети появился трейлер фильма по роману Кузьмы Скрябина

    По сюжету юный музыкант Кузьма с другом отправляются в путешествие в Берлин, чтобы обменять старый автомобиль «Победа» на Mersedes-Benz S600

    В сеть опубликовали первый тизер фильма «Я "Победа" и Берлин», снятого по мотивам книги покойного певца Андрея Кузьменко. Повесть рассказывает о молодом артисте, который поехал в Германию продавать старую машину марки «Победа».

    Зрителям обещают остросюжетную драму с элементами комедии. Картина сняла при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино, сказано в комментарии к трейлеру на YouTube.

    По сюжету юный музыкант Кузьма с другом отправляются в путешествие в Берлин, чтобы обменять старый автомобиль «Победа» на Mersedes-Benz S600. Действие происходит в безумных 90-х годах.

    Певец обещает своей девушке Барбаре, что приедет на новой машине, а своим друзьям-музыкантам – вернуться к началу запланированного концерта. События, которые будут происходить позже, помогут юношам разобраться в себе.

    Премьера ожидается весной 2022 года, но точной даты еще не называют. Саундтреками стали каверы на одни из самых популярных композиций Скрябина.

    В роли Кузьмы сыграет Иван Блиндар – актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко. По словам молодого актера, он очень ответственно отнесся к съемкам.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: кино украинский фильм украинское кино
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    «Я, Победа и Берлин». В сети появился трейлер фильма по роману Кузьмы Скрябина