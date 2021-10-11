Чернокожий актер Ленни Генри заявил, что сыграет хоббита в сериале «Властелин колец»

Британский актер Ленни Генри сыграет хоббита в новом сериале «Властелин колец» от Amazon. Об этом артист рассказал в радиоэфире «Би-би-си».

Таким образом, в серии произведений по творчеству Джона Толкина впервые появится чернокожий хоббит. «Я черный хоббит, это блестяще», — заявил Генри. В своем интервью он рассказал, что сериал «Властелин колец» — это масштабный проект, в котором задействовано большое количество профессионалов.

Авторы сериала предполагают, что в мире «Властелина колец» чернокожие хоббиты появятся как коренные жители страны Шира. Как заявил Генри, на весь сюжет нового сериала может уйти десять лет, потому что он основан на «Сильмариллионе» (приквеле к «Властелину колец») и крайне насыщенном событиями произведении.

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Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.