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    Жизнь

    Instagram будет удалять аккаунты за оскорбительные сообщения

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    Instagram будет удалять аккаунты за оскорбительные сообщения

    Нововведение связано с ситуацией в Великобритании

    Instagram будет навечно удалять аккаунты пользователей за оскорбительные высказывания в личных сообщениях. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

    В соцсети напомнили, что не допускают разжигания ненависти, в том числе оскорбительных высказываний на почве расизма или религии. До настоящего момента Instagram временно запрещал отправлять личные сообщения пользователям, нарушающим в переписке эти правила. «Теперь, если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его учетную запись», — пригрозили в социальной сети.

    Кроме того, Instagram будет блокировать аккаунты, созданные для обхода ограничения на обмен сообщениями и продолжит удалять учетные записи, которые, по мнению соцсети, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений.

    Нововведение связано с ситуацией в Великобритании, где футболисты подверглись расистским оскорблениям в Instagram после проигрыша в матче.

    Ранее «Скотч» показывал последнее видео с Марадоной, где он с трудом обращается к врачу.

    На кадрах он находится рядом с бывшей возлюбленной Вероникой Охедой, а на заднем плане видно его кухарку.

    Чемпион мира 1986 года ел суп и невнятно, подбирая слова, обратился к своему врачу Леопольдо Луке. Марадона заявил, что все в порядке, несмотря на то что его голова все еще была перевязана.

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    Теги: социальная сеть Instagram
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