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    Жизнь

    Стало известно, сколько звезды «Гарри Поттера» зарабатывают в Instagram

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    Стало известно, сколько звезды «Гарри Поттера» зарабатывают в Instagram

    На втором месте оказался актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя

    Наибольший потенциал для заработка в Instagram среди актеров серии фильмов «Гарри Поттер» — у исполнительницы роли Гермионы Грейджер Эммы Уотсон. За один рекламный пост в соцсети она могла бы получить 184 тысячи фунтов. Соответствующий рейтинг составило издание The Sun на основе исследования портала OnBuy Movies.

    На актрису подписаны 59 миллионов человек, в своих постах она освещает темы гендерного равенства, борьбы с дискриминацией чернокожего населения и экологичности моды. Эксперт по социальным сетям Хелена Папакоста отметила также эстетичность аккаунта Уотсон, который превратил ее в икону стиля.

    На втором месте оказался актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя. За ним следят 9,2 миллиона подписчиков, а рекламный пост на его странице будет стоить 28,8 тысяч фунтов. Замыкает тройку лидеров недавно зарегистрировавшийся в Instagram актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли. К настоящему моменту на него подписались 3,6 миллиона человек, в связи с чем рекламный пост в его аккаунте обойдется в 11,3 тысячи фунтов.

    На четвертом месте — актриса Эванна Линч, известная по роли Полумны Лавгуд. На британку подписаны 3,2 миллиона фолловеров, реклама в ее аккаунте будет стоить 10 тысяч фунтов. В пятерку также вошла сыгравшая сестру Рона Уизли Джинни актриса Бонни Райт. За ней следят 2,9 миллиона человек, а заработать на рекламе она может 8,4 тысячи фунтов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес социальная сеть Instagram
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