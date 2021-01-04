Новый рекорд. Криштиану Роналду набрал 250 миллионов подписчиков в Instagram

Один из постов футболиста набрал самое большое количество лайков в 2020 году

Португальский футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на кого в Instagram подписались 250 миллионов человек. По этому показателю он уступает только официальному аккаунту самой соцсети, на который подписано 382 миллиона человек.

Топ-10 самых популярных аккаунтов:

Instagram — 382 миллиона подписчиков;

Криштиану Роналду — 250 миллионов подписчиков;

Ариана Гранде — 214 миллионов подписчиков;

Дуэйн Джонсон — 209 миллионов подписчиков;

Кайли Дженнер — 207 миллионов подписчиков;

Селена Гомес — 200 миллионов подписчиков;

Ким Кардашьян — 197 миллионов подписчиков;

Лионель Месси — 174 миллиона подписчиков;

Бейонсе — 159 миллионов подписчиков;

Джастин Бибер — 155 миллионов подписчиков.

Кроме того, фотография Роналду с Диего Марадоной, опубликованная 25 ноября, — в день смерти аргентинского футболиста, набрала 19,7 миллиона лайков и не только стала самой популярной публикацией в 2020 году, но и замкнула топ-3 самых популярных постов в Instagram.

instagram.com/cristiano/

Публикация уступает только посту со знаменитым яйцом (54,8 миллиона лайков) и последней прижизненной публикации американского рэпера XXXTentacion (22,7 миллиона).

Ранее «Скотч» сообщал, сколько звезды «Гарри Поттера» зарабатывают в Instagram.

В частности, четвертое место в рейтинге занимает актриса Эванна Линч, известная по роли Полумны Лавгуд. На британку подписаны 3,2 миллиона фолловеров, реклама в ее аккаунте будет стоить 10 тысяч фунтов. В пятерку также вошла сыгравшая сестру Рона Уизли Джинни актриса Бонни Райт. За ней следят 2,9 миллиона человек, а заработать на рекламе она может 8,4 тысячи фунтов.