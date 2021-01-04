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    Шоу-биз

    Новый рекорд. Криштиану Роналду набрал 250 миллионов подписчиков в Instagram

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    Португальский футболист &laquo;Ювентуса&raquo; Криштиану Роналду - Новый рекорд. Криштиану Роналду набрал 250 миллионов подписчиков в Instagram
    Португальский футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду

    Один из постов футболиста набрал самое большое количество лайков в 2020 году

    Португальский футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на кого в Instagram подписались 250 миллионов человек. По этому показателю он уступает только официальному аккаунту самой соцсети, на который подписано 382 миллиона человек.

    Топ-10 самых популярных аккаунтов:

    • Instagram — 382 миллиона подписчиков;
    • Криштиану Роналду — 250 миллионов подписчиков;
    • Ариана Гранде — 214 миллионов подписчиков;
    • Дуэйн Джонсон — 209 миллионов подписчиков;
    • Кайли Дженнер — 207 миллионов подписчиков;
    • Селена Гомес — 200 миллионов подписчиков;
    • Ким Кардашьян — 197 миллионов подписчиков;
    • Лионель Месси — 174 миллиона подписчиков;
    • Бейонсе — 159 миллионов подписчиков;
    • Джастин Бибер — 155 миллионов подписчиков.

    Кроме того, фотография Роналду с Диего Марадоной, опубликованная 25 ноября, — в день смерти аргентинского футболиста, набрала 19,7 миллиона лайков и не только стала самой популярной публикацией в 2020 году, но и замкнула топ-3 самых популярных постов в Instagram.

    instagram.com/cristiano/
    instagram.com/cristiano/

    Публикация уступает только посту со знаменитым яйцом (54,8 миллиона лайков) и последней прижизненной публикации американского рэпера XXXTentacion (22,7 миллиона).

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько звезды «Гарри Поттера» зарабатывают в Instagram.

    В частности, четвертое место в рейтинге занимает актриса Эванна Линч, известная по роли Полумны Лавгуд. На британку подписаны 3,2 миллиона фолловеров, реклама в ее аккаунте будет стоить 10 тысяч фунтов. В пятерку также вошла сыгравшая сестру Рона Уизли Джинни актриса Бонни Райт. За ней следят 2,9 миллиона человек, а заработать на рекламе она может 8,4 тысячи фунтов.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес социальная сеть Instagram
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