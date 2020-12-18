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    Жизнь

    Истекающий кровью после нападения акулы мужчина пошел домой к жене вместо больницы

    • Розсилка
    Истекающий кровью после нападения акулы мужчина пошел домой к жене вместо больницы

    Мужчину все таки доставили в больницу

    Истекающий кровью житель американской местности Сиеста-Ки, штат Флорида, самостоятельно дошел до дома после того, как его покусала акула. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 13 News.

    Утром во вторник, 15 декабря, акула напала на 39-летнего мужчину, имя которого не сообщается. Хищная рыба укусила его за руку.

    Пострадавший самостоятельно пошел домой, откуда женщина, чье имя и связь с пострадавшим не раскрываются, вызвала скорую помощь и заставила его отправиться в больницу. Согласно записи звонка в службу спасения, она заявила, что мужчине требуется помощь немедленно, потому что он истекает кровью.

    Звонившая сказала диспетчеру, что пострадавший в сознании. На записи разговора слышно, как после этого она заверила мужчину, что все будет хорошо. Диспетчер объяснил ей, как справиться с кровотечением.

    Мужчину доставили в больницу. Сотрудники медицинского учреждения подтвердили, что пациент получил травму в результате укуса акулы. Они не уточнили ни состояние пациента, ни степени тяжести травмы, сославшись на то, что не имеют права разглашать персональные данные.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: Флорида рыба Mercedes
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