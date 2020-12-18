Истекающий кровью после нападения акулы мужчина пошел домой к жене вместо больницы

Мужчину все таки доставили в больницу

Истекающий кровью житель американской местности Сиеста-Ки, штат Флорида, самостоятельно дошел до дома после того, как его покусала акула. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 13 News.

Утром во вторник, 15 декабря, акула напала на 39-летнего мужчину, имя которого не сообщается. Хищная рыба укусила его за руку.

Пострадавший самостоятельно пошел домой, откуда женщина, чье имя и связь с пострадавшим не раскрываются, вызвала скорую помощь и заставила его отправиться в больницу. Согласно записи звонка в службу спасения, она заявила, что мужчине требуется помощь немедленно, потому что он истекает кровью.

Звонившая сказала диспетчеру, что пострадавший в сознании. На записи разговора слышно, как после этого она заверила мужчину, что все будет хорошо. Диспетчер объяснил ей, как справиться с кровотечением.

Мужчину доставили в больницу. Сотрудники медицинского учреждения подтвердили, что пациент получил травму в результате укуса акулы. Они не уточнили ни состояние пациента, ни степени тяжести травмы, сославшись на то, что не имеют права разглашать персональные данные.

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