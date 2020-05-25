Израильская компания разработала медицинскую маску, в которой можно есть



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Маска работает автоматически

В данный момент вся планета вынуждена ходить в масках, чтобы не подхватить Covid-19 — в них неудобно, непривычно, жарко, но относительно безопасно. Поскольку пандемия коронавируса с нами уже довольно давно, в мире нашлись умельцы, которые решили немного модернизировать этот аксессуар, чтобы в нем можно было, например, есть.

Да, очевидно то, что здравомыслящие люди вряд ли будут заниматься этим в тех местах, где можно что-то подхватить, но речь идёт не о сегодняшнем дне, а о недалеком будущем, когда подобные свойства масок могут действительно пригодиться.

Разработали этот концепт сотрудники израильской компании Avtipus Patents and Inventions.

К маске присоединен специальный переключатель, нажав на который ее можно открыть в нужный момент. Пока что такую маску легко использовать с твёрдой пищей, однако с соусами и мороженым могут возникнуть проблемы.

На данный момент компания лишь подала патент на разработку, но её сотрудники готовятся вскоре запустить массовое производство и обещают, что маска будет открываться автоматически при поднесении к ней столового прибора.

Сотрудники Avtipus Patents and Inventions не считают свою маску чем-то забавным и утверждают, что с помощью их продукта люди будут чувствовать себя спокойнее в ресторанах и других общественных местах в первое время после того, как угроза вируса сойдёт на нет.