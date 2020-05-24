Пасьянсу «Косынка» исполнилось 30 лет



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Каждый месяц «Косынку» раскладывают 35 миллионов человек

Microsoft празднует юбилей легендарного пасьянса на компьютере

Компания Microsoft празднует 30-летие пасьянса «Косынка» — стандартной игры, которая есть в каждой версии операционной системы Windows. По этому случаю компания призывает ставить новые рекорды в игре.

Также по случаю юбилея компания выпустила специальный мерч.

Впервые цифровая «Косынка» появилась в 1990 году на Windows 3.0. Игра была разработана Уэсом Черри в 1988 году. Изначально одной из основных функций игры было помочь пользователям привыкнуть к компьютерной мыши.

В 2019 году «Косынку» добавили в Зал славы видеоигр вместе с Mortal Kombat и Mario Kart.