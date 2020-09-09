Известная писательница утонула в бассейне во время купания с годовалым сыном



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Писательница Шанна Хоган instagram.com/shannahogan/

Спустя несколько дней женщина умерла в больнице, так и не придя в сознание

Известная американская писательница Шанна Хоган погибла в результате несчастного случая у себя дома. Как сообщает издание People, 37-летняя женщина поскользнулась в бассейне во время плавания вместе со своим 14-месячным сыном Зандером. Шанна ударилась головой и, потеряв сознание, захлебнулась. Муж Хоган Мэтт ЛаРусса обнаружил Шанну в воде. Их сын сидел возле бассейна. На мальчике был надувной жилет.

Спустя несколько дней женщина умерла в больнице, так и не придя в сознание. Семья решила передать органы умершей медицинским учреждениям — для пересадки нуждающимся. Мэтт и Шанна прожили вместе почти 20 лет.

Ханна прославилась, опубликовав ряд бестселлеров, написанных на основе реальных преступлений — включая «Танцуя со смертью», «Незнакомец, которого она любила». Одной из наиболее известных ее книг была «Идеальная картинка: история Джоди Ариас», в которой излагалась реальная биография женщины, убившей своего бойфренда из ревности. Это громкое дело в свое время получило в США широкий резонанс. Книга Хоган, опубликованная в 2013 году, попала в список лучших бестселлеров по версии авторитетной газеты New York Times.