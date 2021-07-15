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    Известная украинская телеведущая пострадала в ДТП (видео)

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    В соцсетях сообщают, что после ДТП телеведущая Соломия Витвицкая попала в больницу - Известная украинская телеведущая пострадала в ДТП (видео)

    В соцсетях сообщают, что после ДТП телеведущая Соломия Витвицкая попала в больницу

    Фото из открытых источников

    Микроавтобус столкнулся с самосвалом

    В ночь на четверг, 15 июля, на улице Набережно-Рыбальской произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись микроавтобус и грузовик.

    По словам очевидцев, курьер подрезал грузовик, а бус не успел затормозить и врезался в грузовик. Об этом сообщает «Киев оперативный».

    По данным Telegram-канала «Киев сейчас», в результате аварии пострадали два человека, в том числе известная телеведущая канала «1 + 1» Соломия Витвицкая. Ее и еще одну женщину госпитализировали медики.

    В ДТП оба водителя обвиняют скутериста. Говорят, он создал аварийную ситуацию. Тот свою вину отрицает.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: телеведущая
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    Известная украинская телеведущая пострадала в ДТП (видео)