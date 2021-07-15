Известная украинская телеведущая пострадала в ДТП (видео)

В соцсетях сообщают, что после ДТП телеведущая Соломия Витвицкая попала в больницу

Микроавтобус столкнулся с самосвалом

В ночь на четверг, 15 июля, на улице Набережно-Рыбальской произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись микроавтобус и грузовик.

По словам очевидцев, курьер подрезал грузовик, а бус не успел затормозить и врезался в грузовик. Об этом сообщает «Киев оперативный».

По данным Telegram-канала «Киев сейчас», в результате аварии пострадали два человека, в том числе известная телеведущая канала «1 + 1» Соломия Витвицкая. Ее и еще одну женщину госпитализировали медики.

В ДТП оба водителя обвиняют скутериста. Говорят, он создал аварийную ситуацию. Тот свою вину отрицает.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.