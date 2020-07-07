Известный белорусский артист слег с коронавирусом



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Певец Дмитрий Колдун instagram.com/koldunmedia/

Певец почувствовал недомогание

Популярный белорусский певец Дмитрий Колдун был госпитализирован с Covid-19, а у его жены Виктории Хомицкой также выявлен коронавирус.

В соцсети Колдун поделился кадрами, на которых облачен в больничный халат и маску. Он прогуливался на участке у больницы. При этом певец не сообщил, что произошло.

instagram.com/koldunmedia/

Известно, что у певца сначала поднялась температура. Он не придал симптомам должного значения. Краткосрочное домашнее лечение результатов не дало. Вместе с супругой Викторией артист на всякий случай сдать тест на коронавирус. Уже в больнице у пары был выявлен Covid -19.

Колдуну предложили немедленную госпитализацию на фоне покашливания и повышенной температуры, чтобы избежать распространения инфекции в легкие, и, как следствие, избежать осложнения в виде пневмонии. А вот супруга звезды пока отправлена домой на карантин под наблюдением врачей, у нее заболевание проходит бессимптомно.

Ранее сообщалось, что украинские футболисты, играющие в брестском «Динамо», подхватили коронавирус.