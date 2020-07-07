Невероятные формы Дуа Липы в купальнике заставили разволноваться фанатов певицы (фото)



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Популярная британская певица и модель Дуа Липа instagram.com/dualipa/

24-летняя исполнительница сфотографировалась во дворе собственного дома

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фотографиями в бикини и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя исполнительница сфотографировалась во дворе собственного дома в раздельном купальнике черного цвета. На первом кадре она позирует спиной к камере, а на других демонстрирует подтянутую фигуру и татуировки, вытянув руки над головой. Липу запечатлели с собранными в хвост волосами и панаме в тон бикини.

«Я стесняюсь», — подписала публикацию знаменитость. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал 4,7 миллиона лайков. «Какая красотка», «Посмотрите на это тело», «Вау, Дуа!», «Посмотрите на эту сексуальную девушку», «Я тебя обожаю, самая красивая девушка в мире», — высказывались поклонники.