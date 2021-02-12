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    Жизнь

    Известный украинский комик рассказал, как пережил клиническую смерть

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    Участник Improv Live Show Костя Трембовецкий - Известный украинский комик рассказал, как пережил клиническую смерть
    Участник Improv Live Show Костя Трембовецкий

    «Мое горло покрывалось пленкой, и я задыхался»

    Участник Improv Live Show Костя Трембовецкий в детстве он чуть не умер из-за опасного заболевания. Об этом участник шоу, которое покажут на Новом канале с 23 марта, вспомнил в эфире «Хорошего Плохого Злого Подкаста».

    «В 1994 году, когда мне было два с половиной года, пережил клиническую смерть от дифтерии. Тогда была сильная вспышка заболевания. Куча людей болели и лежали в больницах. У нас даже дом отгородили на карантин из-за того, что в нем был больной дифтерией, то есть, я», - рассказал Костя.

    Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Единственное лекарство - противодифтерийная сыворотка. Если не ввести ее в течение первых трех суток болезни, высока вероятность летального исхода.

    «Мое горло покрывалось пленкой, и я задыхался. Пленку нужно было постоянно снимать. Не помню, что было "на том свете" - все воспоминания начались уже с того момента, как я лежу в палате после клинической смерти», - признался юморист.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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