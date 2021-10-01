Как эффектно удалить пятно с ковра. Блогерша раскрыла простой способ

Каролина Маккол показала эффективный лайфхак, который поможет очистить ковер от пятен

Жительница Австралии раскрыла в соцсетях простой способ очистить пятно с ковра в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки дома. В одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения с поверхности ковра.

Так, сначала для этого необходимо смешать в миске равное количество перекиси водорода и средства для мытья посуды. Затем необходимо окунуть в получившийся раствор жесткую щетку и приступить к тщательной обработке пятна. Наконец, женщина рекомендует протереть влажный участок ковра тряпкой из микрофибры. В финале ролика видно, что ей удалось полностью очистить пятно.

Публикация набрала больше тысячи лайков. Подписчики Макколи обсудили предложенный способ в комментариях. «Я пробовала, этот способ работает волшебным образом! Мне удалось удалить пятно, которому было больше года», «Спасибо за этот лайфхак!», «Чувствую, что мне это очень пригодится», — писали они.

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