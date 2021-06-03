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    Энистон показала новые фото со съемок спецвыпуска «Друзей» и заставила фанатов прослезиться

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    Энистон показала новые фото со съемок спецвыпуска «Друзей» и заставила фанатов прослезиться

    Актриса пишет, что все еще наслаждается эмоциями, полученными от съемок «воссоединения»

    Актриса выложила «базиллионное» селфи с коллегами по сериалу, а также показала Джастина Бибера с его женой на съемочной площадке

    Появились новые фотографии со съемочной площадки специального выпуска «Друзей». Их в своем инстаграме опубликовала Дженнифер Энистон, исполнившая в сериале роль Рейчел.

    Актриса пишет, что все еще наслаждается эмоциями, полученными от съемок «воссоединения». «Свайпните, чтобы увидеть… Базиллионное селфи с ними пятерыми. По лицу Дэвида Швиммера видно, каково это, когда встречаются два совершенно разных мира», — пишет Энистон.

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    Энистон показала новые фото со съемок спецвыпуска «Друзей» и заставила фанатов прослезиться
    Энистон показала новые фото со съемок спецвыпуска «Друзей» и заставила фанатов прослезиться
    Энистон показала новые фото со съемок спецвыпуска «Друзей» и заставила фанатов прослезиться

    Она показала общее фото со Швиммером, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Лизой Кудроу и Мэттью Перри. Актриса также опубликовала снимок приглашенной звезды Джастина Бибера и его жены Хейли, сидящих на знаменитом диване из кофейни.

    Кроме того, Энистон выложила селфи с режиссером первого сезона «Друзей» Джеймсом Берроузом и показала шарж от New York Magazine на тему спецвыпуска.

    Премьера спецэпизода «Друзья: Воссоединение» состоялась 27 мая. Актеры сериала в нем среди прочего ностальгировали по съемкам оригинального сериала и зачитывали фрагменты старых сценариев. В числе приглашенных гостей шоу были Джастин Бибер, BTS, Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Леди Гага и многие другие.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Энистон показала новые фото со съемок спецвыпуска «Друзей» и заставила фанатов прослезиться