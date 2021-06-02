«Король ужасов» Стивен Кинг назвал фильм, который даже он боится смотреть

«На половине я не выдержал»

Писатель Стивен Кинг, известный своими книгами в жанре ужасов, назвал самый страшный фильм!

Автор «Сияния» и «Оно» рассказал в интервью для Dread Central: «Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно!» Кинг признался, что больше всего его напугал хоррор 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

Напомним, мокьюментари (псевдодокументальный фильм) Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывает о группе студентов, которые заблудились и бесследно исчезли в старинном американском поселении Беркитсвил, снимая документальный фильм про легенду о ведьме из Блэр. В 2000-м и 2016 году были выпущены продолжения картины – «Ведьма из Блэр: Книга теней» и «Ведьма из Блэр: Новая глава».

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.