Как и где праздновали Новый год украинские политики (видео)

Некоторые политические деятели на новогодние праздники бегали, а некоторые — водили хороводы вокруг елки

Многие украинские политики отпраздновали Новый год в домашней атмосфере вместе с друзьями и родственниками. Конечно, на это повлиял коронавирус: границы многих стран закрыты, а весь мир занят вакцинированием, а не отдыхом. Однако даже в таких неблагоприятных условиях некоторым политическим деятелям удалось прекрасно развлечься и довольно оригинально встретить 2021.

Конечно, стоит начать с главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский должен был отпраздновать Новый год в своей резиденции, расположенной в селе Гута в Ивано-Франковской области. Однако по состоянию на 4 января ни фотографии или отчета: все официальные каналы главы государства молчат.

Также не отзывается и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который должен был провести новогодние и рождественские праздники во Львове. Его последний сообщение в Telegram еще от 31 декабря.

Однако другие украинские политики не такие скрытные — они охотно рассказывают о том, как и с кем отпраздновали Новый год и куда отправились на каникулы. Главком собрал новогодние истории известных политических деятелей.

Вот народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Владимир Арьев попрощался с 2020 годом в кругу друзей у елки. Водили хороводы, пели и готовили пищу на свежем воздухе.

Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза также праздновал Новый год в семейном кругу. В последний день 2020 политик помогал жене резать салаты, играл с детьми в видеоигры и занимался предновогодними делами.

Борислав Береза с семьей

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в новогоднюю ночь не смотрела телевизор, а провела время с семьей. Также она устроила долгую прогулку по лесу.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко праздновал Новый год дома. Недавно у него родился сын, поэтому для политика домашняя атмосфера особенно теплая и уютная.

Олег Ляшко с женой и сыном

Также дома в новогоднюю ночь был и народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук. Он с женой на праздничный стол приготовил утку с апельсинами и яблоками, а также традиционное оливье. В новом году политик пожелал украинцам «здоровья, счастья, успехов, побед и изобилия».

Игорь Мосийчук с женой

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вместе с семьей на новогодние праздники поехал на Закарпатье. Политик признался, что ему подходит местная кухня, а еще он радуется простым вещам: снегу и свежему воздуху.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также праздновал Новый год в Закарпатье. Он посоветовал украинцам экскурсии в Мукачево, Ужгород, Берегово, замок Паланок и замок Сент-Миклош, Чинадиево, дворец графов Шенборнов и бункер линии Арпада.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отдыхал со своей семьей в Занзибаре. Он отметил, что здесь прекрасный климат, фантастический океан, вкусная еда и доброжелательные люди. «Занзибар не требует вакцинации и даже теста на коронавирус. Они считают, что есть более серьезные болезни. Это остров бедных, но счастливых и очень благонравных людей », — рассказал он в соцсети.

А вот временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко впервые в жизни в новогоднюю ночь боялся что-то загадывать на 2021.

«Прошлый год был, дипломатично говоря, богатым на неожиданности. Для большинства людей в мире (пандемия и ее последствия). Для меня дополнительно было много неожиданностей. Измена старых и открытие новых друзей. «Американские горки» в отношениях с властью», — написал он в соцсети Facebook.

Народный депутат от партии «Голос» Ольга Стефанишина на новогодние праздники устроила спортивный марафон: с родными бегали 10 километров вдоль реки и леса в селе Волчков. Кстати, особенно актуально после пышного и калорийного праздничного застолья.

Народный депутат от «Европейской Солидарности» Владимир Вятрович праздновал Новый год с друзьями в Ворзеле. Его кума, известная диетолог Оксана Скиталинская, правильно устроила праздничный стол. В частности они ели запеченную индейку, нежирный нежный холодец, штрудель без намека на сахар, настоящие сицилийские оливки и другие вкусные и полезные блюда.

«На следующий день все мы поехали в СПА, парились в саунах, плавали в бассейне, сидели в джакузи и за это время я могла обратить на путь здорового жизни не только того нашего друга, не только своих друзей, но и половину обслуживающего персонала комплекса», — написала она.

А вот народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко после празднования Нового года решил освежить себя в море.

Впоследствии политик отправился с семьей в Карпаты. Украинские горы также удивили теплой погодой: нет снега и достаточно комфортная температура воздуха.

Отметим, что некоторые политики решили в эти праздничные дни взять себе отпуск. Например, мэр Киева Виталий Кличко взял себе три выходных.