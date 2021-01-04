Как выглядит бывшая «мисс Англия», которая работает над вакциной от Covid-19 (фото)

Красавица не осталась в стороне и использовала свои знания во благо

В этой девушке сошлись красота, ум и желание помогать миру. В 2014 году Карина Тиррелл завоевала титул «мисс Англия» и заняла четвертое место на конкурсе «Мисс мира», не подозревая, где окажется спустя шесть лет

Королева красоты получила медицинский диплом Кембриджского университета, работала в больнице и стала магистром в области общественного здравоохранения. И когда началась пандемия, Карина не могла оставаться в стороне, пишет The Sun

Она забыла про жаркие фото в бикини, вечерние платья и конкурсы красоты и посвятила последний год борьбе с пандемией — присоединилась к команде Оксфордского университета, разрабатывающей вакцину от коронавируса

«Я не думала, что через шесть лет буду частью команды, ищущей вакцину во время пандемии такого масштаба. <...> Нам нужно было убедиться, что вакцина будет эффективна и для старых людей, и для молодых, и для здоровых, и для онкобольных, это было очень важно», - признается Карина Тиррелл.

Из-за коронавируса пришлось пострадать и самой доктор Тиррелл: умер ее дядя, на похоронах которого она могла присутствовать лишь онлайн. Исследовательница также отметила, что нам придется столкнуться и с другими инфекционными заболеваниями: «Мы должны использовать полученные знания, чтобы подготовиться к следующей пандемии, потому что, к сожалению, будут и другие».

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Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.