Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет

Представители королевской семьи периодически используют утяжелители для подолов своих платьев

Преподаватель и эксперт по этикету раскрыла секрет незаметного нижнего белья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Ее высказывания приводит The Sun.

Поскольку нижнее белье и бюстгальтеры считаются предметами интимной одежды, для членов королевской семьи неприемлемо выставлять их на обозрение.

Так, по словам Мики Мейер (Myka Meier), существует два способа спрятать швы и лямки под облегающим нарядом, которые использует герцогиня. «Один из них — бюстгальтер, который фактически вшивается в изделие. Второй вариант — это корректирующее белье без бретелек, которое представляет собой цельное изделие», — объяснила эксперт, подчеркнув, что подобные комплекты нужно подбирать в тон своей кожи.

Кроме того, Мейер добавила, что представители королевской семьи, в частности Миддлтон, Меган Маркл и Елизавета II, периодически используют утяжелители для подолов своих платьев, чтобы юбки не поднимались на ветру.

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