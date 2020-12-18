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    Жизнь

    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет

    • Розсилка
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет

    Представители королевской семьи периодически используют утяжелители для подолов своих платьев

    Преподаватель и эксперт по этикету раскрыла секрет незаметного нижнего белья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Ее высказывания приводит The Sun.

    Поскольку нижнее белье и бюстгальтеры считаются предметами интимной одежды, для членов королевской семьи неприемлемо выставлять их на обозрение.

    Так, по словам Мики Мейер (Myka Meier), существует два способа спрятать швы и лямки под облегающим нарядом, которые использует герцогиня. «Один из них — бюстгальтер, который фактически вшивается в изделие. Второй вариант — это корректирующее белье без бретелек, которое представляет собой цельное изделие», — объяснила эксперт, подчеркнув, что подобные комплекты нужно подбирать в тон своей кожи.

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    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет
    Как Кейт Миддлтон удалось ни разу не засветить трусики под одеждой. Эксперт раскрыл секрет

    Кроме того, Мейер добавила, что представители королевской семьи, в частности Миддлтон, Меган Маркл и Елизавета II, периодически используют утяжелители для подолов своих платьев, чтобы юбки не поднимались на ветру.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: мода и красота Кейт Миддлтон как быть модным
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