Pantone назвал главные цвета 2021 года

Второй раз за два десятилетия, когда цветом года стал не один оттенок, а сразу два

Международный исследовательский институт Pantone объявил два главных цвета 2021 года: ими оказались Pantone 17-5104 Ultimate Grey («Безупречный серый») и Pantone 13-0647 Illuminating («Освещающий»).

«Это два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня», - заявили представители института

Это второй раз за два десятилетия, когда цветом года стал не один оттенок, а сразу два. Впервые так произошло в 2016 году, когда Pantone выбрал голубой Serenity («Спокойствие») и розовый Rose Quartz («Розовый кварц»). В 2020-м главным цветом был избран оттенок 19-4052 Classic Blue, или «Классический синий.

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