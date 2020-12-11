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    Жизнь

    Pantone назвал главные цвета 2021 года

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    Pantone назвал главные цвета 2021 года

    Второй раз за два десятилетия, когда цветом года стал не один оттенок, а сразу два

    Международный исследовательский институт Pantone объявил два главных цвета 2021 года: ими оказались Pantone 17-5104 Ultimate Grey («Безупречный серый») и Pantone 13-0647 Illuminating («Освещающий»).

     «Это два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня», - заявили представители института

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    Это второй раз за два десятилетия, когда цветом года стал не один оттенок, а сразу два. Впервые так произошло в 2016 году, когда Pantone выбрал голубой Serenity («Спокойствие») и розовый Rose Quartz («Розовый кварц»). В 2020-м главным цветом был избран оттенок 19-4052 Classic Blue, или «Классический синий.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: мода и красота искусство общество
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