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    Жизнь

    Как Меган Маркл и принц Гарри отреагировали на ругательство школьника (видео)

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Как Меган Маркл и принц Гарри отреагировали на ругательство школьника (видео)
    Принц Гарри и Меган Маркл

    В присутствии членов королевской семьи мальчика не не ругали

    Забавный случай произошел во время визита герцогов Сассекских в Бристоль. Одной из остановок стал исторический театр Old Vic, где королевские особы пообщались с детьми.

    Принц Гарри и Меган Маркл во время посещения Бристоля побывали в историческом театре Old Vic. Кроме экскурсии, которую им устроили организаторы, герцоги Сассекские пообщались со школьниками, которые заняты там в рамках программы просветительской деятельности.

    Во время беседы с королевским особами, один из мальчишек, полностью забыв о королевском протоколе, выругался в их присутствии. «Ну, вы понимаете, что нельзя же просто так (шарахаться) по сцене», — выпалил школьник.

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    Публикация от Meghan & Harry supporters (@harry_meghan_updates)

    Ругательство явно не прошло не замеченным со стороны Меган и Гарри: жена принца начала хихикать, а ее муж скорчил озадаченную гримасу. К счастью, некто очень проворный успел заснять этот момент на камеру. Разумеется, ругаться в присутствие королевских особ может быть и не совсем комильфо, но это стоило того, чтобы взглянуть на их реакцию.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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