Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену



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Принц Гарри Фото: instagram / kensingtonroyal

Герцог и герцогиня Сассекские посетили благотворительное мероприятие в Уэмбли, где супруг Меган Маркл выступил с речью

Принц Гарри и Меган Маркл скоро станут родителями, однако герцогиня Сассекская пока декретный отпуск не взяла и сопровождает мужа на всех мероприятиях.

В среду, 6 марта королевская чета посетила благотворительный вечер WE Day UK в Уэмбли. Он был организован для того, чтобы привлечь молодых людей к участию в общественной жизни.

В рамках мероприятия внук Елизаветы II выступил с речью, в конце которой обратился к собравшимся в огромном зале: «Я теперь постараюсь вытащить свою жену на сцену».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 6 Мар 2019 в 8:56 PST





После этих слов Гарри решительно пересек площадку и под оглушительные аплодисменты помог беременной Меган подняться на сцену.

«Меняйте свое мышление и меняйте мир. Не бойтесь быть величайшим поколением всех времен! Я с вами, мы с вами, а теперь - за работу!», - обратился принц к собравшимся молодым людям, нежно обнимая свою супругу, пишет Hello!.