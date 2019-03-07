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    Жизнь

    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену

    • Розсилка
    <p>Принц Гарри</p> <p>Фото: instagram / kensingtonroyal</p> - Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену

    Принц Гарри

    Фото: instagram / kensingtonroyal

    Герцог и герцогиня Сассекские посетили благотворительное мероприятие в Уэмбли, где супруг Меган Маркл выступил с речью

    Принц Гарри и Меган Маркл скоро станут родителями, однако герцогиня Сассекская пока декретный отпуск не взяла и сопровождает мужа на всех мероприятиях.

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    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену
    Как мило: принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену

    В среду, 6 марта королевская чета посетила благотворительный вечер WE Day UK в Уэмбли. Он был организован для того, чтобы привлечь молодых людей к участию в общественной жизни.

    В рамках мероприятия внук Елизаветы II выступил с речью, в конце которой обратился к собравшимся в огромном зале: «Я теперь постараюсь вытащить свою жену на сцену».

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    Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)


    После этих слов Гарри решительно пересек площадку и под оглушительные аплодисменты помог беременной Меган подняться на сцену.

    «Меняйте свое мышление и меняйте мир. Не бойтесь быть величайшим поколением всех времен! Я с вами, мы с вами, а теперь - за работу!», - обратился принц к собравшимся молодым людям, нежно обнимая свою супругу, пишет Hello!.

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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