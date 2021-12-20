Какие прически будут в моде в 2022 году: мнение звездного парикмахера

Пандемия внесла свои коррективы даже в тренды на прически

Пандемия внесла свои коррективы даже в тренды на прически

Большинство трендов возвращаются из прошлого

Пандемия внесла свои коррективы даже в тренды на прически. После того, как на протяжении долгого времени мы в основном находились дома, сейчас, соскучившись по ярким и смелым образам, мы готовы к экспериментам. И hair-индустрия включает нам зеленый цвет.

Знаменитый голливудский парикмахер Рики Уолтерс, который работает со многими селебрити, в комментарии Daily Mail рассказал, какие прически будут в моде в 2022 году.

Как в сериале

Сериал «Игра в кальмара» стал настоящим прорывом в 2021 году, и это не могло не сказаться на модной индустрии. Прическа гейши в виде прямого боба, которая пришла из Азии, – главный хит следующего года.

Рыжий

В свое время были популярны блондинки, затем брюнетки, но 2022 год стилист называет годом рыжих. Причем, чем ярче оттенок – тем лучше.

Перья

Объем и локоны вокруг лица, которые создают эффект небрежности – такая прическа вновь будет пользоваться популярностью. Поэтому можете смело воплощать такую идею в жизнь.

Во французском стиле

Прическа, как у современных француженок, – отросший боб с легкими кудрями. И главное условие – распущенные волосы.

Кудри

Чем больше, тем лучше! И это правило действует для всех девушек: и с прямыми волосами, и с вьющимися от природы. Забудьте о прямых приглаженных волосах, объемные мелкие кудри – настоящий тренд.

Голливудские локоны

Тренд на гладкие и прямые волосы в 2022 году уходит, уступая дорогу объему. Вспоминаем нулевые, когда такую прическу носили все представители гламура, и делаем похожее.

Ранее, редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько устаревших модных тенденций, от которых следует отказаться в 2022 году.