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    Какие прически будут в моде в 2022 году: мнение звездного парикмахера

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    Пандемия внесла свои коррективы даже в тренды на прически - Какие прически будут в моде в 2022 году: мнение звездного парикмахера
    Пандемия внесла свои коррективы даже в тренды на прически
    Фото из открытых источников

    Большинство трендов возвращаются из прошлого

    Пандемия внесла свои коррективы даже в тренды на прически. После того, как на протяжении долгого времени мы в основном находились дома, сейчас, соскучившись по ярким и смелым образам, мы готовы к экспериментам. И hair-индустрия включает нам зеленый цвет.

    Знаменитый голливудский парикмахер Рики Уолтерс, который работает со многими селебрити, в комментарии Daily Mail рассказал, какие прически будут в моде в 2022 году.

    Как в сериале

    Сериал «Игра в кальмара» стал настоящим прорывом в 2021 году, и это не могло не сказаться на модной индустрии. Прическа гейши в виде прямого боба, которая пришла из Азии, – главный хит следующего года.

    прическа из игры в кальмара

    Рыжий

    В свое время были популярны блондинки, затем брюнетки, но 2022 год стилист называет годом рыжих. Причем, чем ярче оттенок – тем лучше.

    рыжий цвет волос

    Перья

    Объем и локоны вокруг лица, которые создают эффект небрежности – такая прическа вновь будет пользоваться популярностью. Поэтому можете смело воплощать такую идею в жизнь.

    прическа-перья

    Во французском стиле

    Прическа, как у современных француженок, – отросший боб с легкими кудрями. И главное условие – распущенные волосы.

    прическа как у француженок

    Кудри

    Чем больше, тем лучше! И это правило действует для всех девушек: и с прямыми волосами, и с вьющимися от природы. Забудьте о прямых приглаженных волосах, объемные мелкие кудри – настоящий тренд.

    кудри в прическе

    Голливудские локоны

    Тренд на гладкие и прямые волосы в 2022 году уходит, уступая дорогу объему. Вспоминаем нулевые, когда такую прическу носили все представители гламура, и делаем похожее.

    голливдуские локоны

    Ранее, редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько устаревших модных тенденций, от которых следует отказаться в 2022 году.

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    Теги: волосы
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    Какие прически будут в моде в 2022 году: мнение звездного парикмахера