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    Топ-5 модных причесок, которые вернулись к нам из 2000-х (фото)

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    Макияж и прически диктуют свои модные правила - Топ-5 модных причесок, которые вернулись к нам из 2000-х (фото)
    Макияж и прически диктуют свои модные правила
    Фото из открытых источников

    Тренды возвращаются не только в одежде, но и в бьюти-сфере

    Тренды нулевых активно покоряют модные подиумы: за последний год в наш гардероб переместилось уже так много одежды, которая была на пике популярности 20 лет назад. А что на счет бьюти? Здесь ситуация аналогичная. Макияж и прически также диктуют свои модные правила, и многие из них – с 2000-х. Какие прически сейчас снова модны, рассказывает Vogue.

    Боб

    На время боб отошел на задний план, уступив дорогу новым трендам. Однако сегодня такая прическа снова на пике популярности. Более того, боб может быть в разных исполнениях – с окрашенными прядями, разный объем, удлиненный.

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    Публикация от Taylor LaShae (@taylorlashae)

    «Шторки» у лица

    Такая прическа – главный хит последних сезонов. Ее выбирают все: от блоггеров до мировых селебритов. Например, можно сделать «шторки» в сочетании с хвостом, а можно – с распущенными волосами.

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    Публикация от Makeup Artist Patrick Ta (@patrickta)

    Челка с глубоким пробором

    Челку не любят многие девушки за то, что уходит много сил и времени на ее укладку. Однако на этот раз, чтобы выглядеть стильно, достаточно просто уложить ее на бок, сделав лицо более открытым.

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    Публикация от Makeup Artist Patrick Ta (@patrickta)

    Легкие волны

    Если в 90-х была популярна прическа в виде пышных локонов, то у нулевых девушек начали делать легкие волны. К тому же создать их не так и сложно: заплетите несколько косичек на мокрые волосы перед сном.

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    Публикация от Makeup Artist Patrick Ta (@patrickta)

    «Рожки»

    Если вы активный пользователь Instagram, то точно видели такую прическу у Дженнифер Лопес и Гейли Бибер. И стоит взять пример с мировых селебритов. «Рожки» притягивали взгляды 20 лет назад и сейчас не теряют своих позиций.

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    Публикация от Chris Appleton (@chrisappleton1)

    Напомним, специалисты назвали главные причины выпадения волос и способы решения этой проблемы. Соответствующий материал публикует Mirror.

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    Теги: мода и красота волосы
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    Топ-5 модных причесок, которые вернулись к нам из 2000-х (фото)