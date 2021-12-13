Топ-5 модных причесок, которые вернулись к нам из 2000-х (фото)

Тренды возвращаются не только в одежде, но и в бьюти-сфере

Тренды нулевых активно покоряют модные подиумы: за последний год в наш гардероб переместилось уже так много одежды, которая была на пике популярности 20 лет назад. А что на счет бьюти? Здесь ситуация аналогичная. Макияж и прически также диктуют свои модные правила, и многие из них – с 2000-х. Какие прически сейчас снова модны, рассказывает Vogue.

Боб

На время боб отошел на задний план, уступив дорогу новым трендам. Однако сегодня такая прическа снова на пике популярности. Более того, боб может быть в разных исполнениях – с окрашенными прядями, разный объем, удлиненный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taylor LaShae (@taylorlashae)

«Шторки» у лица

Такая прическа – главный хит последних сезонов. Ее выбирают все: от блоггеров до мировых селебритов. Например, можно сделать «шторки» в сочетании с хвостом, а можно – с распущенными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makeup Artist Patrick Ta (@patrickta)

Челка с глубоким пробором

Челку не любят многие девушки за то, что уходит много сил и времени на ее укладку. Однако на этот раз, чтобы выглядеть стильно, достаточно просто уложить ее на бок, сделав лицо более открытым.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makeup Artist Patrick Ta (@patrickta)

Легкие волны

Если в 90-х была популярна прическа в виде пышных локонов, то у нулевых девушек начали делать легкие волны. К тому же создать их не так и сложно: заплетите несколько косичек на мокрые волосы перед сном.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makeup Artist Patrick Ta (@patrickta)

«Рожки»

Если вы активный пользователь Instagram, то точно видели такую прическу у Дженнифер Лопес и Гейли Бибер. И стоит взять пример с мировых селебритов. «Рожки» притягивали взгляды 20 лет назад и сейчас не теряют своих позиций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Appleton (@chrisappleton1)

Напомним, специалисты назвали главные причины выпадения волос и способы решения этой проблемы. Соответствующий материал публикует Mirror.