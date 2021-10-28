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    Какие продукты улучшают внешность. Диетолог раскрыла список

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    Какие продукты улучшают внешность. Диетолог раскрыла список

    Упомянутые продукты содержат мощный антиоксидант коэнзим Q10

    Врач раскрыла список продуктов питания, которые улучшают внешность и состояние кожи тела. Ее слова приводит Daily Mail.

    Диетолог Джесика Сепель (Jessica Sepel) объяснила, что кожа является самым большим органом в организме, поэтому нужно употреблять достаточное количество полезных микроэлементов для поддержания ее красоты и здоровья. По ее словам, жирная рыба, печень и цельнозерновая выпечка способствуют здоровому сиянию кожи.

    Она подчеркнула, что упомянутые продукты содержат мощный антиоксидант коэнзим Q10, который играет важную роль в выработке энергии. Он скапливается во внешнем слое эпидермиса и действует как барьер для внешних окислителей. Помимо этого, такая пища богата высоким уровнем омега-3 кислот, которые помогают уменьшить воспаления в организме.

    Также Сепель отметила важность употребления в пищу цитрусовых, киви, помидоров и стручкового перца. Она объяснила, что в них содержится витамин C, который способствует выработке коллагена и замедляет старение кожи. Тыква, сладкий картофель, морковь, манго и папайя, в свою очередь, богаты бета-каротином, который способен защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

    Кроме того, диетолог порекомендовала ввести в рацион семена подсолнечника, миндаль и шпинат, поскольку они содержат витамин E, который также защищает кожу от ультрафиолета. Также витамин E помогает предотвратить повреждение клеток и замедлить старение кожи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

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    Теги: здоровое питание диета
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    Какие продукты улучшают внешность. Диетолог раскрыла список