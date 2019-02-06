Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции



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Карла Бруни

Для поездки 51-летняя модель выбрала элегантный и в то же время комфортный образ

Знаменитая модель Карла Бруни и бывший президент Франции Николя Саркози поженились 2 февраля 2008 года. Отметить очередную годовщину со дня свадьбы, а заодно и день рождения Саркози, который у него был 28 января, супруги решили в Венеции. На днях они приехали туда, чтобы провести время наедине и насладиться романтическим отдыхом.

Папарацци удалось сделать несколько совместных снимков пары во время их путешествия. Прогулявшись по городу и посетив несколько магазинов, супруги поспешили сделать то, что делают, пожалуй, все туристы в Венеции, — отправились на речную прогулку на гондоле.

Для поездки 51-летняя Бруни выбрала элегантный и в то же время комфортный образ. Она была одета в черные узкие джинсы, бежевые свитер и пальто и высокие черные сапоги. Дополнили ее образ крупная черная сумка и солнцезащитные очки. 64-летний Саркози же полностью соответствовал своей жене и предстал в классических брюках, пиджаке и пальто.