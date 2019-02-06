  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции

    • Розсилка
    Карла Бруни - Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции
    Карла Бруни

    Для поездки 51-летняя модель выбрала элегантный и в то же время комфортный образ

    Знаменитая модель Карла Бруни и бывший президент Франции Николя Саркози поженились 2 февраля 2008 года. Отметить очередную годовщину со дня свадьбы, а заодно и день рождения Саркози, который у него был 28 января, супруги решили в Венеции. На днях они приехали туда, чтобы провести время наедине и насладиться романтическим отдыхом.

    Папарацци удалось сделать несколько совместных снимков пары во время их путешествия. Прогулявшись по городу и посетив несколько магазинов, супруги поспешили сделать то, что делают, пожалуй, все туристы в Венеции, — отправились на речную прогулку на гондоле.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции
    Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции
    Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции
    Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции
    Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции
    Карла Бруни и Николя Саркози отметили годовщину свадьбы в Венеции
    AMA/MEGA/Mega Agency/East News/Instagram

    Для поездки 51-летняя Бруни выбрала элегантный и в то же время комфортный образ. Она была одета в черные узкие джинсы, бежевые свитер и пальто и высокие черные сапоги. Дополнили ее образ крупная черная сумка и солнцезащитные очки. 64-летний Саркози же полностью соответствовал своей жене и предстал в классических брюках, пиджаке и пальто.

     Читайте также: Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо.
    мужчина и женщина знаменитости отдых за границей семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ