Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории



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Кайли Дженнер

Звезда побла рекорд Марка Цукерберга

Forbes назвал 21-летнюю модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, который заработал свое состояние сам, а не получил в наследство. Сейчас состояние Кайли оценивается в 1 миллиард долларов

В ноябре Forbes поместил Дженнер на обложку номера журнала, оценив ее состояние в $900 миллионов. Таким образом, Дженнер удалось побить рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, которому на тот момент было 23 года.

Тем временем, в личной жизни знаменитости не все так гладко. По данным TMZ, Кайли подозревает в измене отца своей годовалой дочери, Трэвиса Скотта. Рэпер якобы отменил концерт в Нью-Йорке, чтобы вернуться в Лос-Анджелес и уладить семейные проблемы, устроив сюрприз своей девушке.

В итоге сюрприз ждал его: Кайли сообщила, что у нее есть доказательства неверности Скотта. Трэвис полностью отрицает вину, а его представители заявляют, что концерт сорвался по причине его плохого самочувствия.