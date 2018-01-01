Кайли Дженнер впервые вышла в свет после рождения дочери
- Сьогодні, 13:12
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Кайли Дженнер
Разлука Кайли Дженнер с папарацци продлилась около полугода
На протяжении последних шести месяцев Кайли Дженнер скрывала факт своей беременности и не появлялась на глазах общественности. Главное событие - рождение дочери - позади, а значит Кайли может вернуться к привычной жизни.
Вчера фотографы запечатлели реалити-звезду около ее автомобиля. Вместе с лучшей подругой и по совместительству личным ассистентом Джордин Вудс Кайли, как сообщается, ездила на бизнес-встречу. Дела действительно не дремлют: основательница косметичекой империи на долгие месяцы оставила без внимания свое детище и теперь наверстывает упущенное.
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Джерело: Hello!