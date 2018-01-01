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    Кайли Дженнер впервые вышла в свет после рождения дочери

    Разлука Кайли Дженнер с папарацци продлилась около полугода
    На протяжении последних шести месяцев Кайли Дженнер скрывала факт своей беременности и не появлялась на глазах общественности. Главное событие - рождение дочери - позади, а значит Кайли может вернуться к привычной жизни. Вчера фотографы запечатлели реалити-звезду около ее автомобиля. Вместе с лучшей подругой и по совместительству личным
    • Сьогодні, 13:12
    • Розсилка
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    Разлука Кайли Дженнер с папарацци продлилась около полугода

    На протяжении последних шести месяцев Кайли Дженнер скрывала факт своей беременности и не появлялась на глазах общественности. Главное событие - рождение дочери - позади, а значит Кайли может вернуться к привычной жизни.

    Вчера фотографы запечатлели реалити-звезду около ее автомобиля. Вместе с лучшей подругой и по совместительству личным ассистентом Джордин Вудс Кайли, как сообщается, ездила на бизнес-встречу. Дела действительно не дремлют: основательница косметичекой империи на долгие месяцы оставила без внимания свое детище и теперь наверстывает упущенное.

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    Кайли Дженнер впервые вышла в свет после рождения дочери
    Кайли Дженнер впервые вышла в свет после рождения дочери

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    Джерело: Hello!

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