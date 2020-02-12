  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля

    • Розсилка
    Кейт и Уильям рассказывают детям сказки, чтобы не напугать их - Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт и Уильям рассказывают детям сказки, чтобы не напугать их

    Маленький принц уже проявляет задатки лидера и уверенно чувствует себя во время знакомств с новыми людьми

    Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Джордж, - третий в очереди на британский престол. Вероятность того, что он станет королем довольно высока, поэтому родители уже принялись готовить мальчика к его будущим обязанностям. Об этом на днях рассказал журналистам источник из королевской семьи.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля
    Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля

    По его словам, Кейт и Уильям рассказывают детям сказки, чтобы не напугать их. «Уильям и Кейт уже говорили с Джорджем и Шарлоттой об их будущих ролях, но не напрямую, чтобы не давить на детей. Джордж знает, что в нем есть что-то особенное и что однажды он станет королем», - объяснил инсайдер журналистам DailyMail.

    Также аноним рассказал о том, каким растет принц Луи. Оказывается, он крайне общительный ребенок и слегка похож характером на старшую сестру. «В нем тоже есть эта милая дерзкая жилка», - подчеркнул инсайдер.

     Читайте также: Как выглядели звезды на афтепати «Оскара-2020». Фото с вечеринки Vanity Fair
    Кейт Миддлтон Принц Уильям родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ