Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят шестилетнего принца Джорджа к роли будущего короля



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Кейт и Уильям рассказывают детям сказки, чтобы не напугать их

Маленький принц уже проявляет задатки лидера и уверенно чувствует себя во время знакомств с новыми людьми

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Джордж, - третий в очереди на британский престол. Вероятность того, что он станет королем довольно высока, поэтому родители уже принялись готовить мальчика к его будущим обязанностям. Об этом на днях рассказал журналистам источник из королевской семьи.

По его словам, Кейт и Уильям рассказывают детям сказки, чтобы не напугать их. «Уильям и Кейт уже говорили с Джорджем и Шарлоттой об их будущих ролях, но не напрямую, чтобы не давить на детей. Джордж знает, что в нем есть что-то особенное и что однажды он станет королем», - объяснил инсайдер журналистам DailyMail.

Также аноним рассказал о том, каким растет принц Луи. Оказывается, он крайне общительный ребенок и слегка похож характером на старшую сестру. «В нем тоже есть эта милая дерзкая жилка», - подчеркнул инсайдер.