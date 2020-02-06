Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером



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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре прошлого года

Место церковной церемонии точно не известно

31-летняя принцесса Беатрис Йоркская и 36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци поженятся 29 мая, сообщили СМИ со ссылкой на источники в британской королевской семье. По данным инсайдеров, об этом будет официально объявлено со дня на день, а сам свадебный прием состоится в Букингемском дворце. Кстати сказать, там же проходил прием по случаю свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

Место церковной церемонии точно не известно, однако, скорее всего, она пройдет поблизости от дворца. В отличие от свадеб других внуков королевы, свадьба принцессы Беатрис не будет столь же публичной.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре прошлого года. Из-за связи отца невесты, принца Эндрю, со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном свадебную вечеринку в честь помолвки пришлось отложить. А когда она все-таки состоялась, принц не пришел на нее. Несмотря на скандал, из-за которого сын королевы Елизаветы II отказался от своих официальных обязанностей, он поведет дочь к алтарю.

«Думаю, принц Эндрю поведет Беатрис к алтарю. Он играет важную роль в ее жизни. Она его самая большая сторонница. Сейчас очень трудные времена для них, но Беатрис никогда не сделает того, что навредит ее отцу. Он будет рядом с ней, а она – с ним», – рассказал инсайдер.