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    Жизнь

    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером

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    <p>Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре прошлого года</p> <div></div> - Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером

    Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре прошлого года

    Место церковной церемонии точно не известно

    31-летняя принцесса Беатрис Йоркская и 36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци поженятся 29 мая, сообщили СМИ со ссылкой на источники в британской королевской семье. По данным инсайдеров, об этом будет официально объявлено со дня на день, а сам свадебный прием состоится в Букингемском дворце. Кстати сказать, там же проходил прием по случаю свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

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    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Принцесса Беатрис
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером
    Стали известны подробности свадьбы принцессы Беатрис с красавчиком-миллионером

    Место церковной церемонии точно не известно, однако, скорее всего, она пройдет поблизости от дворца. В отличие от свадеб других внуков королевы, свадьба принцессы Беатрис не будет столь же публичной.

    Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре прошлого года. Из-за связи отца невесты, принца Эндрю, со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном свадебную вечеринку в честь помолвки пришлось отложить. А когда она все-таки состоялась, принц не пришел на нее. Несмотря на скандал, из-за которого сын королевы Елизаветы II отказался от своих официальных обязанностей, он поведет дочь к алтарю.

    «Думаю, принц Эндрю поведет Беатрис к алтарю. Он играет важную роль в ее жизни. Она его самая большая сторонница. Сейчас очень трудные времена для них, но Беатрис никогда не сделает того, что навредит ее отцу. Он будет рядом с ней, а она – с ним», – рассказал инсайдер.

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    Кейт Миддлтон Королева Елизавета II свадьба
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